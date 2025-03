Zelensky, dopo lo scontro con Trump vola da re Carlo: "Preoccupato". Cosa trapela

01 marzo 2025 a

La visita di Volodymyr Zelensky alla Casa Bianca si è trasformata in uno scontro accesissimo con Donald Trump. L'accordo sulle terre rare è saltato e le accuse tra i due sono volate. "Stai giocando con la Terza Guerra Mondiale, non hai rispetto per noi. Non c'è possibilità di arrivare a un accordo, l'atteggiamento è sbagliato", ha scandito il presidente degli Stati Uniti, esortando il leader dell'Ucraina a scendere a compromessi con la Russia. Il presidente di Kiev, dal canto suo, ha ribadito la sua posizione e ha chiesto garanzie di sicurezza agli Usa in caso di violazione di tregua da parte di Mosca. Poi la dichiarazione tombale del tycoon americano sul social Truth: "Può tornare quando sarà pronto per la pace". A preoccuparsi di questo botta e risposta infuocato, ora, pare essere re Carlo III.

Il monarca incontrerà infatti domani il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. È quanto riferisce il quotidiano britannico "The Sun", secondo cui il colloquio si svolgerà nella tenuta di Sandringham del sovrano. L’incontro sarebbe stato organizzato a causa delle preoccupazioni di re Carlo per le tensioni diplomatiche fra le due sponde dell’Atlantico dopo l’alterco avvenuto ieri fra Zelensky e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump alla Casa Bianca. Zelensky è giunto oggi a Londra, dove ha in agenda oggi un colloquio bilaterale con il primo ministro Keir Starmer. Domani, invece, parteciperà al summit convocato dal capo del governo di Londra con vari altri leader europei fra cui la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, incentrato proprio sull’Ucraina.