Trump punta il dito su Zelensky: “Non è pronto per la pace”. Salta l'accordo sulle terre rare

28 febbraio 2025 a

a

a

«Potrà tornare quando sarà pronto per la pace». Si conclude così il post di Donald Trump su Truth in cui il presidente americano riferisce del suo incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, alla Casa Bianca in cui i due hanno litigato in mondovisione. «Oggi - scrive - abbiamo avuto un incontro molto significativo alla Casa Bianca. Sono state apprese molte cose che non si sarebbero mai potute capire senza una conversazione sotto una tale pressione. È sorprendente ciò che emerge attraverso le emozioni, e ho stabilito che il Presidente Zelenskyy non è pronto per la pace se l’America è coinvolta, perché ritiene che il nostro coinvolgimento gli dia un grande vantaggio nei negoziati. Non voglio vantaggi, voglio la PACE. Ha mancato di rispetto agli Stati Uniti d’America nel loro amato Studio Ovale. «Potrà tornare quando sarà pronto per la pace», la frase sibillina del successore di Joe Biden.

Lite clamorosa tra Trump e Zelensky: "Giochi con la Terza Guerra Mondiale. Non dai tu le carte"

Dopo la «rissa» nei colloqui con Trump, il presidente ucraino è stato cacciato dalla Casa Bianca (secondo Fox News) e la conferenza stampa prevista è saltata. E’ stata inoltre annullata la firma dell’accordo sulle terre rare tra Usa e Ucraina, che doveva avvenire proprio davanti alla stampa.