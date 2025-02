Jeffrey Epstein, ecco i nomi nella lista dei contatti: da Jagger a Campbell

28 febbraio 2025 a

a

a

Dal cantante dei Rolling Stones Mick Jagger alla supermodella Naomi Campbell, dall’attore Alec Baldwin a Ethel Kennedy, madre di Robert F. Kennedy Jr. E poi, ancora, la rockstar Courtney Love e l’attore Dustin Hoffman. Sono solo alcuni dei vip che appaiono nella «lista dei contatti», che non equivale a una «lista di clienti», contenuta nella "fase uno" dei file relativi a Jeffrey Epstein, arrestato nel luglio 2019 con l’accusa di tratta di esseri umani a fini sessuali. Declassificata e resa nota dal procuratore generale degli Stati Uniti, Pamela Bondi, secondo il New York Post nella lista dei «contatti» non figura il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Ma ci sono l’ex moglie Ivana e la figlia Ivanka Trump.

Video su questo argomento "Video hot con Trump, Clinton e il principe Andrea". Si allarga ancora il caso Epstein

Nessuno dei nomi contenuti nel documento di circa 200 pagine è comunque accusato di alcun illecito legato a Jeffrey Epstein. Tra i nomi famosi presenti nella lista dei contatti di Epstein pubblicata dal Dipartimento di Giustizia figurano anche Michael Jackson, l’ex governatore di New York Andrew Cuomo, Bob Weinstein, fratello di Harvey Weinstein, David Koch, il defunto senatore Ted Kennedy, l’attore Ralph Fiennes, Kerry Kennedy, l’avvocato Alan Dershowitz, John Kerry, l’uomo d’affari Jon Huntsman e la modella Liz Hurley.