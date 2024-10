Usa, ex modella accusa Trump: “Lui ed Epstein mi molestarono nel 1993”

24 ottobre 2024 a

Un’ex modella, Stacey Williams, che dice di aver incontrato Donald Trump attraverso il defunto molestatore sessuale Jeffrey Epstein, ha accusato l’ex presidente degli Stati Uniti di averla palpeggiata e molestata sessualmente in quello che ha definito un «gioco perverso» tra i due uomini avvenuto all’interno della Trump Tower nel 1993. La donna, che ha lavorato come modella professionista negli anni ’90, ha detto di aver incontrato Trump per la prima volta nel 1992 a una festa di Natale dopo essere stata presentata da Epstein. Epstein, secondo il racconto dell’ex modella, era interessato a lei e i due si sono frequentati casualmente per un periodo di alcuni mesi. «Lui e Donald erano davvero, davvero buoni amici e trascorrevano molto tempo insieme», ha detto Williams sul tycoon Usa.

Il Guardian cita una portavoce della campagna che ha liquidato le accuse come una storia «falsa», inventata dalla campagna di Harris, e ha descritto Williams come «una ex attivista» dell’ex presidente democratico Barack Obama.