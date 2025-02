Dazi, l'Ue replica a Trump: "Il nostro mercato è una manna per gli Usa"

27 febbraio 2025 a

a

a

Entra nel vivo lo scontro commerciale tra Usa e Ue. Bruxelles non ha ancora annunciato le contromisure ai dazi annunciati da Donald Trump del 25% sulle merci provenienti dal Vecchio Continente, ma fa sapere che la risposta non tarderà ad arrivare. All'accusa del tycoon che "l'Ue è nata per fregare gli stati Uniti", la Commissione europea risponde con stupore e insofferenza: "A volte è difficile credere di dover offrire risposte a questo tipo di cose", afferma un portavoce rispondendo alla stampa. "Crediamo che l'Unione Europea, sin dalla sua fondazione, sia stata una manna per gli Stati Uniti. Perché creando un mercato unico ampio e integrato, l'Ue ha facilitato il commercio, ridotto i costi per gli esportatori dell'Ue e armonizzato standard e regolamenti in tutti i nostri stati membri. Di conseguenza, gli investimenti statunitensi in Europa sono altamente redditizi", fa notare.

Video su questo argomento Dazi nostri o loro? Cerno: ecco perché Trump non si fida dell'Ue | VIDEO

La strada maestra per Bruxelles è sempre il dialogo: "Siamo pronti a collaborare con voi, a patto che si rispettino le regole" altrimenti verrà presa ogni misura per tutelare cittadini e imprese europee. Tra le due sponde dell'Atlantico c'è un flusso commerciale di 1,6 trilioni di euro. Nel 2023 l'Ue ha avuto un surplus commerciale per quanto riguarda i beni e gli Usa hanno avuto un surplus per quanto riguarda i servizi. Trump sostiene che gli Stati Uniti soffrono di un deficit commerciale di 300 miliardi di dollari con l'Ue, mentre Bruxelles sostiene che qualsiasi deficit nel commercio di beni tra i blocchi è compensato da un surplus nel commercio di servizi, che secondo l'Ue riduce il deficit degli Stati Uniti a 48 miliardi di dollari, ovvero solo il 3% di tutti gli scambi. L'Esecutivo Ue riferisce che sono in corso contatti con Washington e che la visita del commissario Maros Sefcovic è stata "proficua".

Video su questo argomento Trump: all'Ue presto dazi al 25%, è stata fatta apposta per fregarci TMNews

Nella capitale statunitense doppia visita, dell'Alta rappresentate Ue per la politica estera, che si è vista negare l'incontro con il Segretario di stato Marco Rubio, e della presidente del Parlamento europeo, che ha voluto rispondere a Trump, pur senza citarlo. "Penso che dovremmo parlare di accordi commerciali piuttosto che di dazi. Rialzarci insieme piuttosto che il contrario. Non vogliamo fregare nessuno. E questo atteggiamento win-win sarà sempre il nostro approccio preferito", ha detto parlando all'Università Johns Hopkins a Washington. Il timore dei dazi ha già messo in allarme le categorie che producono i beni più esportati. "Un dazio del 25% sulle esportazioni agroalimentari Made in Italy negli Usa potrebbe costare ai consumatori americani fino a 2 miliardi di euro in più, con un sicuro calo delle vendite, come dimostrato anche dalla precedente esperienza nel primo mandato di Trump". È l'analisi che ha fatto Coldiretti basandosi su dati Istat.