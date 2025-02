Trump, scoppia il caso del livido sulla mano. La Casa Bianca: cosa è successo

26 febbraio 2025 a

Le foto dell'incontro tra Donald Trump ed Emmanuel Macron hanno permesso ai più attenti di notare un dettaglio che, altrimenti, sarebbe passato inosservato. Il presidente degli Stati Uniti si è presentato con dei lividi evidenti sulla mano destra e in rete sono state fatte circolare le teorie più disparate. Molti hanno pensato che la visibile macchia bluastra potesse essere dovuta alle flebo e fosse, quindi, il segnale nascosto di condizioni di salute traballanti. A fare chiarezza ci ha pensato la Casa Bianca, che dopo un tam tam impazzito di ipotesi e di supposizioni, è intervenuta per allontanare ricostruzioni più assurde e chiudere il caso. "Il presidente Trump è un uomo del popolo", ha esordito la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt.

In effetti, la conferenza stampa è scivolata via fra strette vigorose e forme di contatto costante. In un passaggio, il presidente francese ha interrotto l'omologo americano afferrandogli il polso e lasciandolo dopo diversi secondi. Un modo di fare e di dialogare che può aver contribuito a una reazione della pelle. "Il suo impegno è incrollabile e lo dimostra ogni singolo giorno. Il presidente Trump ha lividi sulla mano perché lavora costantemente e stringe mani tutto il giorno, tutti i giorni", ha aggiunto Leavitt, come a dire che è nel carattere e nel ruolo del tycoon la ricerca di un contatto anche fisico con i suoi interlocutori.