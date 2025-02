Ucraina-Usa, c'è l'accordo sulle risorse minerarie: Zelensky si piega a Trump

25 febbraio 2025 a

a

a

L’Ucraina ha concordato con gli Usa un accordo sulle sue risorse minerarie ed è pronta a firmare l’intesa. La nazione guidata da Volodymyr Zelensky, secondo Financial Times citando funzionari di Kiev, è ora pronta a firmare l’accordo sullo sviluppo congiunto delle sue risorse minerarie, tra cui petrolio e gas, dopo che gli Stati Uniti di Donald Trump hanno ritirato le richieste di diritto a 500 miliardi di dollari di potenziali entrate derivanti dallo sfruttamento di tali risorse. Le fonti ucraine del FT hanno sostenuto di aver negoziato condizioni molto più favorevoli e hanno descritto l’accordo come un ’modo per ampliare le relazioni con gli Stati Uniti e consolidare le prospettive dell’Ucraina dopo tre anni di guerra’.

"Ne abbiamo molte anche noi". La Russia apre all'accordo con gli Stati Uniti

Sempre secondo il quotidiano britannico, l’Unione europea e il Regno Unito sono in colloqui per sviluppare un fondo comune per la difesa europea, che potrebbe anche essere sotto forma di Banca per il riarmo. La cancelliera dello scacchiere Rachel Reeves incontrerà gli altri ministri delle finanze europei durante la riunione del G20 a Città del Capo questa settimana e affronterà con loro il dossier. «Potrebbe essere un fondo o una banca. Ad esempio, c’è il concetto della Banca del riarmo, che stiamo anche prendendo in considerazione», ha detto il ministro polacco Domanski. «Senza la Gran Bretagna, la difesa dell’Europa è difficile da immaginare», ha evidenziato. Il Tesoro del Regno Unito ha confermato che Reeves «solleverà proposte di finanziamento della difesa con le sue controparti europee» al G20, ma ha affermato che i colloqui sono in una fase iniziale. La Commissione europea, da parte sua, ha evidenziato che la questione difesa è stata affrontata nel colloquio telefonico tra la presidente Ursula von der Leyen e Starmer che si è tenuto lo scorso weekend ma senza fornire dettagli.