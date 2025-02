Terre rare, la Russia apre all'accordo con gli Stati Uniti: "Ne abbiamo molte"

25 febbraio 2025 a

Gli Stati Uniti hanno bisogno di terre rare e la Russia sarà aperta alla cooperazione quando arriverà il momento. L'ha affermato il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov, citato da Ria Novosti. «Gli americani hanno bisogno di terre rare, noi ne abbiamo molte. Abbiamo i nostri piani per sviluppare risorse strategiche. Ma si aprono prospettive di cooperazione piuttosto ampie», ha spiegato. Il presidente ne ha parlato in un incontro, specificamente sui metalli delle terre rare. Quindi, ci sono prospettive e opportunità. Quando arriverà il momento in cui la volontà politica si manifesterà, saremo aperti a questo", ha aggiunto Peskov.

Peskov ha sottolineato che Russia e Stati Uniti dovranno prima discutere della normalizzazione dei loro rapporti, poi verrà affrontata la questione dell’accordo sull’Ucraina e infine sarà il turno della cooperazione economica. «La volontà politica di cooperare per riprendere il dialogo, che era stato ridotto praticamente a zero sotto la precedente amministrazione, è stata ora dimostrata», le parole del portavoce del Cremlino citate da Interfax. «Il prossimo punto all’ordine del giorno è la questione della risoluzione della crisi ucraina. Poi, gli americani stessi ne hanno parlato, sarà il momento di considerare possibili progetti di cooperazione commerciale, economica e di investimento».