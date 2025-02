Ucraina, mossa di Zelensky: "Dimissioni se...". La proposta sul tavolo della pace

23 febbraio 2025 a

Una mossa a sorpresa per scompaginare gli equilibri nell'ambito dei negoziati per una pace in Ucraina. Volodymyr Zelensky evoca le sue dimissioni: potrebbe lasciare la presidenza in cambio della "pace in Ucraina o dell’ingresso" del Paese "nella Nato". Lo ha detto esplicitamente lo stesso presidente ucraino, nel corso di una conferenza stampa a Kiev alla vigilia del terzo anniversario della guerra. Alla domanda se sarebbe disposto a lasciare la presidenza, come sollecitato anche da Donald Trump, che ha chiesto nuove elezioni, in cambio della pace, Zelensky ha risposto: "Sì, sarei felice, se fosse per la pace in Ucraina". E poi ha aggiunto: "Se serve che io lascio il mio posto, sono pronto a farlo, e posso farlo anche in cambio dell’adesione della Nato all’Ucraina".

Il leader ucraino, definito da Trump un "dittatore" e un "comico modesto" mentre riparte il dialogo con Vladimir Putin, su X ha dichiarato che ":gli ucraini hanno fatto molta strada. E quest’anno dobbiamo fare tutto il possibile e l’impossibile per raggiungere una vera pace, una pace con garanzie di sicurezza per il nostro Stato, con garanzie di dignità e rispetto per tutto il nostro popolo, per tutti coloro che hanno vissuto, vivono e vivranno in Ucraina. Il popolo ucraino merita rispetto, proprio come ogni nazione sulla Terra. E proprio come ogni persona, coloro che stanno combattendo, coloro che hanno cresciuto figli e figlie veramente eroici. Ringrazio ogni combattente ucraino, tutte le famiglie dei nostri difensori e tutti coloro che stanno al fianco dell’Ucraina: grazie per aver mantenuto in vita l’Ucraina".

Intanto sull'asse Washington-Kiev l’inviato speciale del presidente Trump, Steve Witkoff, ha dichiarato di aspettarsi che l’Ucraina firmi un accordo sulle risorse minerarie con gli Stati Uniti questa settimana. "Mi aspetto di vedere un accordo firmato questa settimana. Avete visto il presidente Zelensky vacillare nel suo impegno verso questo obiettivo una settimana fa, il presidente gli ha mandato un messaggio, non sta più vacillando - ha assicurato Witkoff alla Cnn - si rende conto che abbiamo fatto molto e che quell’accordo deve essere firmato".