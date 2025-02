Cerno: in Germania il governo di centrodestra si può fare ma non lo faranno

Tommaso Cerno 24 febbraio 2025 a

In Germania i vincitori sono due, il leader della Cdu Merz e la leader dell’Afd Weidel. Un segnale netto dell’orientamento tedesco a uscire dalla nassa rossoverde che ha impantanato l’Europa e la Germania negli ultimi cinque anni. Chiunque guardi le emergenze vere dell’Occidente senza le lenti ideologiche, visto che tra l’altro le ideologie novecentesche non funzionano più alla prova dei fatti, vedrebbe per Berlino un’unica soluzione rivoluzionaria, quella di un governo di centrodestra, che oltre a segnare quel cambiamento che le urne chiedono, bocciando Scholz e il suo fallimentare Spd, restituirebbe ai Popolari la libertà di una politica più rispondente alla natura profonda del partito che fu di Angela Merkel.

Vince la Cdu. L'exploit di Afd e il tonfo storico dei socialisti di Scholz

Le correzioni in corsa sul tema degli immigrati non sono infatti solo espedienti elettorali ma rispondono a un richiamo più profondo degli elettori moderati tedeschi. Pure al di là delle virgole dei cespugli, che li terranno fuori o dentro il Bundestag, una Germania moloch che non vuole cambiare sta già organizzando un governo con gli sconfitti. E le proverà tutte per riuscirci. Fino a sbatterci il grugno.