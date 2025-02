Hamas libera altri ostaggi, il bacio choc dell'israeliano al miliziano: "Costretto"

22 febbraio 2025 a

Le immagini dell’ultimo show organizzato da Hamas per il rilascio degli ostaggi stanno attirando l'attenzione della stampa e dei social network. Su un palco addobbato come i precedenti e di fronte a una folla di palestinesi di tutte le età, Omer Shem Tov, uno dei sei israeliani liberati questa mattina, ha baciato sulla testa due dei miliziani armati chiamati a presidiare la "cerimonia" di rilascio. Shem Tov, ripreso dalla telecamera, ha sorriso, salutato i presenti e fatto il segno del pollice in alto. Una scena, questa, che ha scosso l'opinione pubblica e fatto discutere. In un primo momento, molti utenti hanno associato il fermo immagine del bacio al presunto buon trattamento riservato dall'organizzazione politica palestinese islamista agli ostaggi.

La verità è venuta a galla in un secondo momento, quando i genitori di Omer Shem Tov, ostaggio liberato oggi da Hamas, hanno detto che il figlio ha perso notevolmente peso e che era trattenuto da solo dopo il rilascio del suo amico Itai Regev. Malki, il padre di Shem Tov, ha raccontato in un’intervista che "è stato solo per tutto il tempo e ha perso 17 chili". Secondo il padre, durante la liberazione, i membri di Hamas hanno costretto il figlio a salutare e a baciare una delle guardie. "Ci ha detto: ’Sono contento che stiate bene'. È pazzesco che si sia preso cura di noi", ha aggiunto Malki.