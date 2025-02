Medio Oriente, nuovo attacco di Israele all'Iran? Cosa sanno nell'intelligence Usa

13 febbraio 2025 a

Cresce la probabilità che Israele possa lanciare un attacco preventivo contro il programma nucleare iraniano entro la metà del 2025. Le informazioni emergono da una serie di rapporti di intelligence risalenti agli inizi di gennaio e diffusi negli ultimi giorni da diverse testate giornalistiche statunitensi, tra cui il Washington Post e il Wall Street Journal. Anche il quotidiano Times of Israel ha ripreso le indiscrezioni, sottolineando che un’azione militare di questo tipo potrebbe rallentare il programma nucleare iraniano solo per un periodo limitato, nell’ordine di settimane o mesi. Ma un simile intervento potrebbe amplificare le tensioni nella regione e innescare un conflitto su scala più ampia.

I dossier di intelligence, elaborati tra la fine dell’amministrazione Biden e l’inizio del nuovo mandato presidenziale di Donald Trump, evidenziano il rischio crescente di un’azione israeliana mirata agli impianti nucleari iraniani di Fordow e Natanz. Fonti anonime dell’intelligence statunitense, citate dalla stampa americana, sostengono che il bombardamento israeliano condotto lo scorso ottobre contro l’Iran - in risposta a un attacco iraniano con missili balistici - abbia compromesso significativamente le difese aeree di Teheran. Di conseguenza, il Paese sarebbe ora più vulnerabile a eventuali nuovi attacchi.

Nonostante le rivelazioni riportate dai media, al momento non sono giunte conferme ufficiali né dalla Casa Bianca né dal governo israeliano. Anche la CIA non ha rilasciato dichiarazioni in merito. Brian Hughes, portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca, ha affermato al Washington Post che il presidente Trump "non permetterà all'Iran di ottenere un'arma nucleare". Ha inoltre precisato che, pur preferendo una soluzione diplomatica, "non aspetterà all'infinito se l'Iran non è disposto a trattare, e presto”. Si rischia quindi un nuovo conflitto allargato nella regione.