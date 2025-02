Alaska, trovata la carcassa dell'aereo sparito: "Nessun sopravvissuto"

08 febbraio 2025 a

Un inizio d'anno tragico per i cieli Usa. È stato ritrovato, a 54 chilometri dal luogo in cui avrebbe dovuto atterrare, l'aereo disperso in Alaska da giovedì notte con a bordo 10 passeggeri. La Guardia costiera statunitense ha spiegato che il velivolo è stata identificato da un elicottero che stava perlustrando l'area: secondo le prime ricostruzioni, l'aereo ha perso velocemente altitudine e velocità prima di sparire dai radar. La stessa Guardia costiera ha fatto sapere di avere interrotto le ricerche. Una volta localizzata la carcassa del velivolo, "all'interno sono state trovate tre persone prive di vita", ma si ritiene che complessivamente non ci siano sopravvissuti, sebbene i cadaveri delle altre sette persone non siano "al momento raggiungibili a causa delle condizioni dell'aereo".

L'aereo privato, un Cessna operato dalla compagnia Bering Air, viaggiava con nove passeggeri e un pilota a bordo ed era stato segnalato in ritardo giovedì sulla tratta da Unalakleet a Nome, città del Norton Sound, costa occidentale dello Stato. L'incidente di cui si iniziano a ricostrurire le dinamiche è purtroppo solo l'ultimo di una serie recente. Il 30 gennaio, un aereo passeggeri si è scontrato in volo con un elicottero dell'esercito americano a Washington, provocando la morte di tutte le 67 persone a bordo di entrambi i mezzi. Il disastro è stato seguito nei giorni successivi dallo schianto di un'aeroambulanza a Philadelphia, con il decesso di sette persone e il ferimento di altre 19.