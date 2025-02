Europa, ecco i temi principali dell'ultima settimana: il video

08 febbraio 2025 a

Ecco il meglio di quello che è successo in Europa, con focus sull'Italia, negli ultimi sette giorni. La difesa, la valorizzazione delle risorse naturalistiche, il Ddl Sicurezza, la transizione ecologica e il rischio licenziamenti, l'allarme psichedelici e il dibattito sulle mutilazioni genitali femminili: sono questi i temi principali della settimana riproposti nel video riepilogativo realizzato da TotalEU.

Lunedì 3 febbraio In occasione del Consiglio europeo informale sulla Difesa, i leader socialisti si sono incontrati a Bruxelles. Tra loro anche la leader del gruppo al Parlamento europeo, Iratxe Garcia Perez, e la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein.

Martedì 4 febbraio Al Parlamento europeo si è svolto un evento sulla valorizzazione delle risorse naturalistiche e gastronomiche calabresi. All’evento, organizzato dall’eurodeputata di Forza Italia, Giusi Princi, ha partecipato anche il Ceo di Ryanair, Eddie Wilson, che ha presentato le ultime novità sulle rotte aeree verso la regione. Il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli, ha partecipato al Parlamento europeo a un evento contro il Ddl Sicurezza in discussione al Senato.

Mercoledì 5 febbraio Circa tremila metalmeccanici hanno protestato a Bruxelles per il timore che la transizione ecologica nell’industria porti a licenziamenti e chiusure di stabilenti. Alla manifestazione, organizzata da IndustriAll, hanno partecipato anche Fiom, Fim, Uilm, Filctem, Femca, Uiltec.

Giovedì 6 febbraio Il fondatore di Eumans, Marco Cappato, era presente al Parlamento europeo per un evento di raccolta firme per eliminare le restrizione nell’Ue sull’uso degli psichedelici, a difesa del loro impatto positivo per la salute mentale. In occasione della settimana sulla tolleranza zero contro le mutilazioni genitali femminili sono stati presentati al Parlamento europeo i risultati del progetto Y-Act.

Venerdì 7 febbraio Il collegio dei commissari si è recato a Danzica per la consueta visita della Commissione europea al Paese che detiene la presidenza di turno del Consiglio Ue.