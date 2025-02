Terremoti in Grecia, le Cicladi tremano ancora: due scosse nella notte

07 febbraio 2025 a

Lo stato di emergenza dichiarato dalla Grecia a Santorini non ha certo fermato i terremoti: le Isole Cicladi continuano a tremare. Nel corso della notte sono state registrate due scosse di terremoto di magnitudo 4.5 e 4.6. A riportare dei movimenti è stato l'Istituto nazionale di geofisica. Nel primo caso, verificatosi alle 3.30, l'epicentro era nel braccio di mare tra Astypalea e Kera. Nel secondo caso, invece, la scossa è stata localizzata nelle acque a est di Santorini. Episodi, questi, che si sommano a una situazione già tesissima. Negli ultimi dieci giorni, infatti, oltre 1.000 terremoti con magnitudo maggiore di 2 hanno colpito l'area e quelli della notte scorsa sono tra i più forti fin qui verificatisi.

La paura cresce, ma la autorità si sono mosse per cercare di attutire i colpi e prevenire disastri, avvertendo di un alto rischio di frane in alcune parti dell’isola e consigliando di tenersi lontano dalle zone in cui potrebbe verificarsi la caduta dei massi. Hanno chiuso le scuole, inviato soccorritori e consigliato ai residenti di evitare porti e assembramenti al chiuso. Sono anche state dispiegate unità dell’esercito, dei vigili del fuoco e della polizia. Il ministero della Crisi climatica e della Protezione civile ha dichiarato che lo stato di emergenza sarà in vigore fino al 3 marzo, per consentire di rispondere ai bisogni della popolazione e alle conseguenze dell’attività sismica.