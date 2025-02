Iran, ecco “Etemad”: svelato il nuovo missile balistico

02 febbraio 2025 a

L’Iran ha svelato un nuovo missile balistico, che a detta delle autorità di Teheran ha una gittata di 1.700 chilometri, nel corso di una cerimonia a cui ha partecipato anche il presidente della Repubblica islamica, Masoud Pezeshkian. La televisione di Stato ha trasmesso le immagini del missile, ribattezzato Etemad (’fiducia' in persiano), sostenendo che si tratti del «più recente missile balistico» costruito dal ministero della Difesa.

I missili dell’Iran, incluso l’Etemad, sono in grado di raggiungere Israele, già preso di mira due volte l’anno scorso sulla scia della guerra a Gaza e in Libano. «Lo sviluppo delle capacità di difesa e delle tecnologie spaziali mira a garantire che nessun paese osi attaccare il territorio iraniano», ha commentato Pezeshkian. La cerimonia ha avuto luogo in occasione della Giornata nazionale dell’aeronautica e dello spazio dell’Iran e a pochi giorni dal 46° anniversario della fondazione della Repubblica islamica, avvenuta il 10 febbraio 1979.