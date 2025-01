Guerra in Ucraina, spaccatura nell'Ue per la proposta sulla pace attraverso il gas

30 gennaio 2025 a

Alcuni funzionari europei stanno discutendo la possibilità di riprendere a importare gas russo verso l’Unione europea attraverso i gasdotti come parte di un potenziale accordo per porre fine alla guerra in Ucraina. Lo svela il Financial Times, che cita fonti vicine ai colloqui. Tre funzionari informati sui colloqui hanno riferito che l’idea è stata sostenuta da alcuni rappresentanti di Germania e Ungheria, con l’appoggio di altre capitali che la vedono come un modo per ridurre i costi energetici europei. «Alcuni grandi Stati membri stanno facendo pressione sui prezzi dell’energia, e questa è ovviamente una soluzione per ridurli», ha dichiarato un funzionario.

La sola proposta di riprendere le vendite di gas dalla Russia ha fatto infuriare funzionari di Bruxelles e diplomatici di alcuni Paesi dell’Europa orientale, molti dei quali negli ultimi tre anni hanno lavorato per ridurre la dipendenza dell’Ue dall’energia russa. «È una follia. Quanto dobbiamo essere stupidi anche solo per prendere in considerazione questa opzione?», ha detto uno dei funzionari al Financial Times.

Nel 2024, il gas trasportato via gasdotto dalla Russia ha rappresentato circa il 10% dell’approvvigionamento totale dell’Ue, ma questa quota si è dimezzata da gennaio, quando è scaduto il contratto che permetteva il transito del flusso di gas attraverso l’Ucraina. L’unico gasdotto russo ancora operativo per rifornire l’Ue è il TurkStream attraverso la Turchia, che fornisce all’Ungheria circa 7,5 miliardi di metri cubi di gas. Budapest, insieme al governo filorusso della Slovacchia, sta facendo pressioni sull’Ue affinché convinca l’Ucraina a riattivare il transito del gas. «Alla fine, tutti vogliono costi energetici più bassi», la sentenza di un alto funzionario dell’Ue.