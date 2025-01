Siria, la richiesta alla Russia: “Consegnateci Assad”

29 gennaio 2025 a

a

a

Il leader de facto della Siria, Ahmed al-Sharaa, ha chiesto alla Russia di consegnare l’ex presidente siriano Bashar al-Assad e i suoi stretti collaboratori. La richiesta è arrivata ieri durante le discussioni con il vice ministro degli Esteri russo Mikhail Bogdanov, secondo fonti vicine ai colloqui citate dai media arabi. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha rifiutato di commentare se tale richiesta sia stata avanzata. Intanto, il Cremlino ha fatto sapere che la Russia sta lavorando per costruire un dialogo con la nuova amministrazione in Siria, mentre Mosca cerca di garantire il futuro delle sue basi militari lì. Bogdanov si è recato a Damasco questa settimana per i primi colloqui con i nuovi leader siriani da quando l’alleato di Mosca Assad è stato rovesciato alla fine dell’anno scorso. Assad e i membri della sua famiglia sono fuggiti a Mosca in aereo.

Congo, i ribelli scatenano il caos: scontri incendi nelle ambasciate

Damasco ha chiesto inoltre il ritiro di Israele dai territori siriani occupati dopo la caduta di al-Assad. Durante un incontro con il capo delle forze di peacekeeping dell’Onu, Jean-Pierre Lacroix, le autorità siriane «hanno sottolineato che la Siria è disposta a collaborare pienamente con le Nazioni Unite» e a schierarsi nuovamente sul Golan «in conformità con l’accordo del 1974, a condizione che le forze israeliane si ritirino immediatamente». L’8 dicembre, nell’immediatezza della caduta di Assad, Israele inviò truppe nella zona cuscinetto demilitarizzata sulle alture del Golan, nella Siria sudoccidentale, ai margini della parte dell’altopiano occupata da Israele dalla guerra del 1967 e annessa nel 1981. Le forze del regime deposto avevano improvvisamente abbandonato le loro posizioni, ancor prima che i gruppi ribelli arrivassero a Damasco l’8 dicembre. L’ONU ritiene che l’acquisizione della zona cuscinetto da parte di Israele sia una «violazione» dell’accordo di disimpegno del 1974. Israele ha inoltre effettuato centinaia di attacchi aerei contro installazioni militari siriane, affermando di voler impedire che l’arsenale del regime deposto cada nelle mani delle nuove autorità.