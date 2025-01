Usa, “proteggere i bambini da mutilazioni”. Trump e il giro di vite sul cambio di sesso dei minori

29 gennaio 2025 a

Gli Stati Uniti non «finanzieranno, sponsorizzeranno, promuoveranno, assisteranno o sosterranno» i minori di 19 anni che intendono cambiare sesso. È quanto si legge nell’ordine esecutivo firmato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump con cui viene ridotta l’assistenza medica per i minori che intendono avviare una transizione da un sesso a un altro. Nel documento, intitolato ‘Proteggere i bambini dalle mutilazioni chimiche e chirurgiche’, sono contenute limitazioni all’accesso a cure mediche per l’affermazione di genere, come i bloccanti della pubertà, terapie ormonali e la chirurgia per i minori di 19 anni. Insomma, spiega l’Nbc, l’ordinanza vieta i finanziamenti federali per questo tipo di assistenza ai minori, limita le sovvenzioni per la ricerca e l’istruzione alle scuole di medicina e agli ospedali. Viene inoltre ordinato a tutte le agenzie federali di revocare le linee guida della World Professional Association for Transgender Health (Wpath), un’associazione senza scopo di lucro dedicata all’assistenza medica alle persone transgender. Con la motivazione di «mettere fine alla pratica di affidarsi alla scienza spazzatura» perché la Wpath, sostiene l’ordine, «manca di integrità scientifica».

«Oggi in tutto il Paese i professionisti sanitari stanno mutilando e sterilizzando un numero crescente di bambini facilmente influenzabili con la falsa e radicale affermazione che gli adulti possono cambiare il sesso di un bambino attraverso una serie di interventi medici irreversibili», si legge nell’ordine esecutivo. Il documento aggiunge che un numero sempre maggiore di bambini si pentirà di aver ricevuto queste cure e saranno «spesso intrappolati in complicazioni mediche per tutta la vita» e nella sterilizzazione. «Di conseguenza - prosegue l’ordine esecutivo - la politica degli Stati Uniti è quella di non finanziare, sponsorizzare, promuovere, assistere o supportare la cosiddetta ‘transizione’ di un bambino da un sesso all’altro e di far rispettare rigorosamente tutte le leggi che proibiscono o limitano queste procedure distruttive e che cambiano la vita».

Lambda Legal, un gruppo di difesa legale Lgbtq, ha promesso di combattere l’ordine esecutivo. Negli Usa le principali organizzazioni mediche, l’American Medical Association, l’American Academy of Pediatrics e l’American Psychological Association sostengono l’accesso all’assistenza transitoria per i minori e si oppongono alle restrizioni volute dal nuovo inquilino della Casa Bianca.