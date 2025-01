Trump, inviato visita Israele e Gaza: "Il primo dopo 15 anni nella Striscia"

29 gennaio 2025 a

L’inviato del presidente degli Stati Uniti per il Medio Oriente, Steve Witkoff, si è recato oggi in Israele e ha anche visitato Gaza, divenendo il primo funzionario statunitense a recarsi nella Striscia negli ultimi 15 anni. La visita è avvenuta in vista del viaggio a Washington del premier israeliano, Benjamin Netanyahu, che dovrebbe partire domenica 2 febbraio, per poi tornare nello Stato ebraico giovedì 6 febbraio. È previsto un incontro martedì 4 febbraio fra Trump e Netanyahu, il primo leader straniero a essere invitato alla Casa Bianca nel secondo mandato del presidente Usa. Intanto, cresce l’attesa per il rilascio da parte del movimento islamista palestinese Hamas di altri tre ostaggi domani, i cui nomi sono stati ricevuti da Israele. Secondo i media ebraici, domani dovrebbero essere rilasciati la civile Arbel Yehoud, la soldatessa Agam Berger e Gadi Mozes, un uomo di 80 anni.

Secondo il quotidiano «Times of Israel», saranno liberati insieme a loro anche cinque cittadini thailandesi presi in ostaggio a Gaza il 7 ottobre 2023, giorno dell’attacco allo Stato ebraico. L’inviato statunitense Witkoff si è recato nella regione per discutere della seconda delle tre fasi dell’accordo di cessate il fuoco per gli ostaggi a Gaza entrato in vigore la scorsa settimana. Witkoff ha affermato il suo impegno a raggiungere la seconda fase tra le preoccupazioni che Israele riprenderà a combattere dopo la fine della prima. Nel corso della sua permanenza nello Stato ebraico, l’inviato Usa Witkoff ha avuto un incontro nel pomeriggio a Gerusalemme con il premier Netanyahu. Secondo quanto riferito su X dal giornalista israeliano Barak Ravid, durante la sua visita di questa mattina a Gaza, Witkoff ha visitato il corridoio Netzarim, che divide la Striscia in due, insieme all’inviato per gli Affari strategici israeliano, Ron Dermer.

La visita in Israele di Witkoff segue quella di ieri a Riad, in Arabia Saudita, dove l’inviato di Trump ha incontrato il principe ereditario, Mohammed bin Salman. Witkoff è stato il primo funzionario statunitense di alto livello a visitare il Paese del Golfo dall’insediamento di Trump, il 20 gennaio scorso. In base a quanto detto da fonti informate al quotidiano «Wall Street Journal», Witkoff ha discusso con Bin Salman l’attuazione dell’accordo di cessate il fuoco tra Israele e Hamas a Gaza e la normalizzazione delle relazioni con lo Stato ebraico.