Germania, passa la mozione anti-migranti. L'Afd contro "il mainstream verdi-sinistra"

29 gennaio 2025





L’Afd ha festeggiato il risultato del voto al Bundestag, la cui maggioranza si espressa a favore di una serie di misure sull’inasprimento delle politiche migratorie presentate da Cdu-Csu. "Questo è davvero un momento storico", ha dichiarato il primo segretario parlamentare del gruppo al Bundestag, Bernd Baumann, secondo cui c’è stato un "contromovimento contro il mainstream verdi-sinistra" in tutti i Paesi occidentali, come con Donald Trump negli Stati Uniti, Geert Wilders in Olanda, Giorgia Meloni in Italia e Herbert Kickl in Austria, che ora è arrivato in Germania. "Questo significa la fine del dominio rosso-verde qui in Germania per sempre. Una nuova era sta iniziando qui e ora e noi la stiamo guidando!", ha affermato Baumann.

Il Bundestag ha oggi approvato la prima delle due mozioni presentate dalla Cdu sui migranti. Il provvedimento è passato con l’aiuto dei parlamentari dell’Afd, Alternativa per la Germania. La mozione sul "Piano in cinque punti" ha ottenuto 348 voti a favore e 345 contro. Le astensioni sono state 10. La seconda mozione, invece, ha ottenuto 190 sì e 509 no con 3 astensioni. La mozione che include il piano in cinque punti prevede sostanzialmente controlli permanenti alle frontiere, respingimento di "tutti i tentativi di ingresso illegale senza eccezioni" per tutte le persone prive di documenti d’ingresso validi. Le persone che devono lasciare il Paese devono essere trattenute immediatamente e il numero di centri di detenzione nei Land deve essere "significativamente aumentato".

Il numero di espulsioni, invece, deve salire: "Le espulsioni devono avvenire su base giornaliera", si legge nella mozione della Cdu/Csu. Il testo prevede inoltre che il governo federale fornisca un maggiore sostegno ai laender nell’applicazione dell’obbligo di lasciare il Paese. Dovranno essere creati "centri federali di espulsione". I responsabili di reati che devono lasciare il Paese devono rimanere in un "centro di detenzione a tempo indeterminato" fino a quando non torneranno volontariamente nel loro Paese o saranno espulsi. La mozione o proposta di risoluzione non è giuridicamente vincolante. Ma il voto mostra che c’è una maggioranza a favore dello stop all’asilo e che venerdì potrebbe esserci una maggioranza anche nel voto sul progetto di legge, che è vincolante.