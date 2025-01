Trump "vuole inviare truppe e blindati al confine con il Messico": il retroscena

24 gennaio 2025 a

a

a

La rivoluzione di Donald Trump è appena iniziata. Il presidente degli Stati Uniti vuole inviare blindati e migliaia di truppe aggiuntive al confine con il Messico per gestire la crisi migratoria. Lo scrive il Washington Post, citando quattro funzionari statunitensi a conoscenza dei piani di Trump, secondo i quali i soldati saranno soldati equipaggiati con veicoli da combattimento Stryker da 20 tonnellate. Se approvati, i piani aumenterebbero notevolmente la presenza dell’esercito dal Texas alla California, dove circa 2.500 soldati sono posizionati per assistere la Us Customs and Border Protection nell’individuazione e nell’arresto di migranti che cercano di entrare illegalmente negli Stati Uniti. Per affrontare quella che il presidente Donald Trump ha definito "un’emergenza nazionale".

"Promessa mantenuta", la foto della Casa Bianca che fa impazzire i Dem

Secondo i funzionari della difesa, l’operazione in corso potrebbe coinvolgere ben oltre 10.000 soldati e marines. Un funzionario militare ha detto a condizione di anonimato che alcune unità sono state avvisate che potrebbero essere schierate a seconda della volontà dell’amministrazione Trump. Il Pentagono questa settimana ha deciso di inviare 1.500 membri del servizio al confine per aumentare la forza schierata dall’amministrazione Biden. Per quanto riguarda i blindati, gli Stryker sono corazzati, possiedono potenti ottiche e sensori e sono dotati di mitragliatrici rimovibili. Sono stati ampiamente utilizzati durante le guerre in Afghanistan e Iraq e sono stati inviati dall’amministrazione Biden al governo ucraino per combattere le forze russe. I sensori potrebbero essere utili per rilevare gli attraversamenti di confine e i veicoli forniranno alle truppe coinvolte un rapido trasporto, hanno affermato i funzionari.