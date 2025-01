Trump, la Casa Bianca posta la foto dei migranti espulsi in catene: "Promessa mantenuta"

"Promesse fatte, promesse mantenute". Questo è il testo che la Casa Bianca, sul suo account di X, pubblica sulla foto che mostra immigrati in catene che vengono fatti salire su un aereo militare per essere deportati. "Come promesso, il presidente Trump sta mandando un forte messaggio al mondo: se entri illegalmente negli Stati Uniti dovrai affrontare gravi conseguenze", recita un altro post della portavoce Karoline Leavitt che conferma che "i voli di deportazione sono iniziati".

La foto arriva dopo che il Pentagono ha confermato il primo dispiegamento di altri 1500 militari sul confine - l’obiettivo di Trump è arrivare a 10mia - a seguito della dichiarazione di emergenza nazionale fatta dal presidente nel suo primo giorno di mandato. Le misure prevedono anche l’invio di aerei militari per deportare i migranti che si trovano nei centri di detenzione al confine e quelli che verranno fermati in futuro.

Secondo quanto riferisce la Cnn, citando fondi del dipartimento della Sicurezza Nazionale, i primo voli di rimpatrio forzato sono partiti dal Biggs Army Airfield ieri sera e sarebbero stati rimpatriati 75-80 cittadini del Guatemala che avevano attraversato recentemente il confine. Sono quattro gli aerei militari da trasporto, due C-17 e due C-130, trasferiti nei giorni scorsi nella base militare da San Diego ed El Paso per le espulsioni, secondo quanto riferito da fonti militari.

Just as he promised, President Trump is sending a strong message to the world: those who enter the United States illegally will face serious consequences. pic.twitter.com/yqgtF1RX6K