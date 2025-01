Usa, dopo Donald anche Melania Trump lancia la sua criptovaluta

20 gennaio 2025 a

Dopo il presidente eletto Donald Trump, anche la moglie Melania, prossima First Lady degli Stati Uniti, ha lanciato la sua criptovaluta, «$MELANIA». Lo riferiscono i media Usa, citando un annuncio ufficiale pubblicato dal profilo X di Melania Trump ieri, alla vigilia della cerimonia di insediamento del marito alla Casa Bianca. «Il Melania Meme ufficiale è attivo! Puoi acquistare $MELANIA ora», recita l’annuncio, che rinvia al sito web ufficiale della nuova moneta digitale. Il lancio di «$MELANIA» è un ulteriore segnale della vicinanza di Trump al mondo delle criptovalute, che ha dato al presidente eletto un sostegno mediatico e finanziario non indifferente durante la campagna elettorale dello scorso anno. Trump ha annunciato a sua volta venerdì il lancio di una token omonima basata sulla blockchain, «$TRUMP».

Intanto, è tutto pronto per la cerimonia di insediamento del 47esimo presidente degli Stati Uniti, che, diversamente dal solito e a causa delle temperature artiche, si terrà indoor, nella Rotonda del Campidoglio. Oggi, lunedì 20 gennaio, è il giorno di passaggio di consegne tra Joe Biden e Donald Trump. Il tycoon tornerà alla Casa Bianca per un secondo mandato (non consecutivo) dopo la vittoria alle elezioni di novembre 2024. Washington è blindata per il pericolo di possibili agguati o, addirittura, attentati.

A mezzogiorno inizierà ufficialmente il nuovo mandato presidenziale, e, a quel punto, il presidente eletto presterà giuramento nelle mani del presidente della Corte Suprema con una formula prevista all'articolo II, sezione 1 della Costituzione: “Giuro solennemente di adempiere con fedeltà all'ufficio di presidente degli Stati Uniti e di preservare, proteggere e difendere la Costituzione al meglio delle mie capacità. Che Dio mi aiuti”. Subito dopo la banda eseguirà quattro rulli di tamburi e fanfare e l'inno “Hail to the Chief”, seguito da ventuno salve d'obice della Presidential Salute Battery del 3º reggimento di fanteria degli Stati Uniti.