Medioriente, Tajani delinea il futuro di Gaza: "Non potrà essere gestita da Hamas"

L’Italia fornirà uomini e donne a un'eventuale missione di pace a guida araba a Gaza. Lo afferma a Gerusalemme il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Per Tajani «non potrà essere Hamas» a gestire Gaza in futuro. L’Italia stanzierà ulteriori 10 milioni di euro di aiuti, oltre ai 15 mln già stanziati, per gli aiuti alla popolazione palestinese. Lo afferma a Gerusalemme il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Per Tajani sia il ministro degli Esteri israeliano Sàar sia il premier palestinese Mustafa, sostengono il progetto ’Food for Gazà.

«Siamo fortemente impegnati per la pace oggi più che mai dopo l’importante risultato del cessate il fuoco. Ci auguriamo che si possa continuare, ringraziamo il governo di Israele per aver sottoscritto quest’accordo che ha il nostro totale sostegno. L’Italia farà tutto ciò che è possibile anche in futuro perché ci possa essere la pace». Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, incontrando a Gerusalemme il suo omologo israeliano, Gideon Sàar. «Noi siamo sempre stati favorevoli agli Accordi di Abramo, speriamo che questi possano rappresentare il futuro e Israele possa avere la sua serenità e la garanzia di essere un Paese libero senza minacce», ha aggiunto Tajani.

Tregua iniziata, liberate tre giovani in ostaggio dal 7 ottobre

«In un momento cruciale per il Medioriente, grazie all’inizio della tregua a Gaza e al rilascio dei primi ostaggi, la mia missione in Israele e Palestina vuole confermare l’impegno dell’Italia per costruire un futuro di pace nella regione». Lo scrive sui social il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani. «Al Ministro Gideon Saar e al primo ministro palestinese Mustafa ho ribadito che l’Italia è pronta a fare la sua parte per la ricostruzione anche attraverso la nostra iniziativa Food For Gaza», ha aggiunto Tajani.