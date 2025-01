Donald Trump giura a Washington. Meloni unica leader europea, in prima fila Musk e... Zuckerberg

20 gennaio 2025 a

Donald Trump giura come 47° presidente degli Stati Uniti nella Rotonda del Campidoglio dove si svolge la cerimonia davanti agli ex presidenti Bill Clinton, George W. Bush e Barack Obama. Tra gli ospiti internazionali la presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni e il presidente dell’Argentina Javier Milei. Il nuovo gabinetto di Trump è presente per la cerimonia di insediamento. Tra i membri del gabinetto presenti ci sono Robert F. Kennedy, scelto per il dipartimento della Sanità, la candidata a segretaria per la Sicurezza interna Kristi Noem, il nuovo segretario di Stato Marco Rubio e il candidato a segretario degli Interni Doug Burgum, insieme a Tulsi Gabbard e Kash Patel, le scelte di Trump come direttore dell’Intelligence nazionale e direttore dell’FBI. L’ex candidato alla presidenza Vivek Ramaswamy e il miliardario Elon Musk, i co-presidenti del Dipartimento per l’efficienza governativa di recente creazione, sono anche loro nella Rotonda. Susie Wiles, che entrerà nella storia come la prima donna a essere capa dello staff di un presidente, è anche lei tra gli ospiti.

Mark Zuckerberg e la moglie Priscilla Chan, Jeff Bezos e la fidanzata Lauren Sanchez e Elon Musk, i tre uomini più ricchi al mondo, sono in prima fila alla cerimonia di insediamento di Donald Trump. Una conferma di come i miliardari tech abbiano abbandonato i Democratici e siano accorsi in massa a sostegno del nuovo presidente.

La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è l’unica leader europea a presenziare all’insediamento. La giornata di Meloni è iniziata con la partecipazione alla tradizionale funzione religiosa a St. John’s Church, a pochi passi dalla Casa Bianca, accanto a Trump e altre personalità. Successivamente, è attesa a un pranzo ristretto per dignitari, organizzato dopo l’insediamento. L’europarlamentare di Fratelli d’Italia Carlo Fidanza, intervistato da Un Giorno da Pecora, ha detto che "immagino che durante o dopo il pranzo Meloni e Trump si incontreranno".

Intanto Trump è intenzionato porre fine, con decreti già oggi, al diritto d’asilo e allo ius soli, come ha anticipato un esponente della sua Amministrazione mentre è in corso la cerimonia di inaugurazione della sua presidenza. "Porremo fine al diritto di asilo, creando una procedura di espulsione immediata, senza la possibilità di asilo. In seguito, porremo fine allo ius soli", ha spiegato.