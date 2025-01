Migranti, pronto il piano di Trump per le espulsioni di massa: quando partirà

18 gennaio 2025 a

Il freddo gelido cala sugli Stati Uniti e non risparmia Washington, dove le temperature per il 20 gennaio (il giorno della cerimonia di insediamento di Donald Trump) sembra possano scendere fino a meno dodici gradi. Il presidente eletto, costretto a cambiare i programmi e a stabilire che il giuramento si terrà al chiuso, è però pronto a far partire fin da subito i programmi promessi in campagna elettorale. E così, secondo quanto riporta il Wall Street Journal, il repubblicano ha in programma di lanciare un grande raid sull’immigrazione a Chicago a partire da mertedì 21 gennaio. L’Immigration and Customs Enforcement (ICE) degli Stati Uniti invierà tra 100 e 200 poliziotti per portare a termine l’operazione nella città dell'Illinois. Tuttavia, una fonte a conoscenza delle intenzioni della nuova amministrazione ha detto a Reuters che l’ICE intensificherà i controlli in tutto il Paese.

L’immigrazione è stata al centro della campagna di Trump in vista delle elezioni presidenziali del 5 novembre. "A pochi istanti dal mio insediamento, inizieremo la più grande operazione di deportazione interna nella storia americana", ha avvisato il presidente nel gennaio 2024. E infatti pare che il tycoon mobiliterà le agenzie in tutto il governo degli Stati Uniti per aiutarlo a espellere un numero record di immigrati. L’operazione, scrive il quotidiano, sarebbe rivolta agli immigrati illegali che hanno precedenti penali, inclusi reati minori come violazioni del codice della strada. Le fonti avrebbero precisato, però, che "sarà preso" anche "chiunque dovesse trovarsi presente al momento dell’arresto, se anch’esso si trova nel Paese illegalmente".