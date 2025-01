Los Angeles, il vento alimenta le fiamme. E Meghan rinvia l'uscita della serie

13 gennaio 2025 a

Distese di macerie carbonizzate e la paura che la fine della tragedia sia sempre più lontana. Los Angeles continua a bruciare e, mentre sale a 24 il numero delle vittime, si rafforzano le raffiche di vento che potrebbero alimentare le fiamme. Continuano quindi senza sosta la lotta contro il fuoco e la ricerca dei dispersi. Un disastro (ambientale, umano ed economico), quello che sta sconvolgendo la California, che non lascia indifferenti i vip e che, al contrario, colpisce nell'animo anche chi non ha mai avuto problemi di immobili. Il caso più significativo è quello di Harry e Meghan, che da subito si sono messi in prima linea tra abbracci e aiuti offerti servendo pasti agli sfollati e aprendo la loro villa Montecito agli amici che hanno perso la casa. Ma non solo. La duchessa di Sussex, che era pronta a rilanciarsi con un progetto Netflix, ha arrestato la corsa della serie di cui è protagonista rimandando la data di uscita.

"Su richiesta di Meghan, duchessa del Sussex, e con il pieno supporto di Netflix, l’uscita della serie è stata posticipata dal 15 gennaio al 4 marzo, a causa della continua devastazione causata dagli incendi boschivi di Los Angeles", ha riferito la società della piattaforma in una nota ufficiale ripresa dalla Bbc. Il rinvio di "With Love, Meghan" aiuterà a "concentrarsi sulle esigenze di coloro che sono stati colpiti dagli incendi boschivi nel mio stato d’origine, la California", ha commentato poi la moglie del principe Harry. Possibile che queste scelte di Harry e Meghan facciano ritrovare loro il sostegno degli inglesi (prima) e degli americani (poi)? Intanto è massima l’attenzione per il rischio saccheggi nelle zone evacuate e divampano anche le polemiche politiche con il presidente eletto Donald Trump che attacca l’amministrazione democratica per la gestione dell’emergenza.

Oltre 100mila sono le persone ancora senza casa e più di 10mila sono le strutture distrutte. Nella serata di ieri il presidente uscente Joe Biden ha convocato un briefing virtuale con i suoi funzionari (presente anche Kamala Harris) per fare il punto dell’emergenza. "Continueremo a sostenere la risposta statale e locale con risorse federali, per tutto il tempo necessario", ha scritto su X il presidente americano uscente. I vigili del fuoco hanno bloccato la diffusione dell’incendio di Palisades, che si stava espandendo verso l’esclusiva Brentwood e la San Fernando Valley, ma le condizioni sono destinate a peggiorare. Scatta infatti l’allarme per raffiche di vento che potrebbero soffiare fino a 110 chilometri all’ora tanto che l’allerta sarà dichiarata a partire dall’inizio di martedì, ha spiegato Rose Schoenfeld, del Servizio meteorologico nazionale.