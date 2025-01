Los Angeles, Harry e Meghan servono pasti agli sfollati: "Non li hanno riconosciuti", ecco perché

Sullo stesso argomento: Los Angeles in fiamme, sciacalli travestiti da vigili del fuoco in azione

Il principe Harry e Meghan Markle si sono recati a Pasadena, nella contea di Los Angeles, dove sono stati visti abbracciare e dare supporto ai residenti dell’area colpita dagli incendi. Ne dà notizia Bbc. La coppia ha visitato il Pasadena Convention Center dove ha parlato con la gente del posto, compresi i soccorritori che hanno affrontato l’incendio di Eaton che ha bruciato finora quasi 7mila ettari di terreno. Harry e Meghan vivono a Montecito, vicino Santa Barbara, a circa 148 km di distanza da Los Angeles. I due hanno accolto alcuni amici che hanno perso le loro case a causa degli incendi.

Le immagini mostrano i Duchi di Sussex con le mascherine al collo che ascoltano racconti e resoconti di quello che viene descritto come l’incendio peggiore nella storia di Los Angeles. Secondo la Cnn hanno parlato anche con il fondatore di World Central Kitchen (Wck), José Andrés, e con alcuni volontari dell’organizzazione che ha distribuito pasti ai soccorritori e agli sfollati. Sono stati visti abbracciare il sindaco di Pasadena, Victor Gordo, che a Fox 11 ha raccontato come Harry e Meghan - "persone fantastiche" - siano arrivati al centro "per lavorare, e non per farsi pubblicità", al momento della distribuzione dei pasti, senza essere riconosciuti, anche per via delle mascherine che indossavano. Agli sfollati, secondo i media americani, Harry e Meghan avrebbero donato abiti, prodotti per i bambini e altri generi essenziali.