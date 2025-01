Los Angeles, gli incendi avanzano. Canalis, Ferro, Balti: le reazioni dei vip

11 gennaio 2025 a

La situazione degli incendi nell’area di Los Angeles si sta aggravando. I morti sono 11, mentre 13 sono le persone date per disperse. Gli ordini di evacuazione, che finora avevano raggiunto 153mila residenti, si stanno estendendo. Nelle zone a rischio è in vigore il coprifuoco dal tramonto all’alba e 22 persone sono state arrestate per effrazioni. Oltre al furore delle fiamme, infatti, preoccupano gli sciacalli che, forti della confusione, si introducono in ciò che resta delle abitazioni e compiono azioni di saccheggio. Sui social rimbalzano foto e video dei roghi e aumentano i messaggi di dolore e di aggiornamento dei vip. "Ai pompieri che sono là fuori a salvare animali e case, per favore fate attenzione", ha scritto Elisabetta Canalis che, fortunatamente, non vive nella zona divorata dal fuoco. "Grazie per tutti i messaggi e i pensieri che mi avete inviato in un momento così drammatico per la città in cui vivo", ha digitato invece su Instagram Tiziano Ferro.

"In queste ore sto cercando di aiutare chi sta vivendo enormi difficoltà, ma fortunatamente io, la mia famiglia e i miei amici stiamo bene", ha aggiunto il cantante poco dopo. Parole cariche di speranza e commozione sono state pensate e poi rese pubbliche da Bianca Balti, che proprio in questo periodo sta lottando contro il tumore. "Ho cercato di esprimere i miei sentimenti a parole, a metà tra la malattia che mi affligge e che sto combattendo coraggiosamente e tutto l'amore che mi circonda ancora di più da quando mi sono ammalata", ha scritto la modella, aggiungendo poco dopo: "E tutto questo mentre Los Angeles, la città che ho scelto come casa, sta andando a fuoco".

Sconforto e dolore emergono invece dal video che Paris Hilton ha postato su Instagram e che riprende la sua villa interamente distrutta dagli incendi. "Sono qui in quella che era la nostra casa, ho il cuore spezzato. Quando ho appreso la notizia per la prima volta ero sotto shock, non sono riuscito a elaborarla. Ma ora che la sto vedendo con i miei occhi, mi sento come se il mio cuore si fosse frantumato in mille pezzi", ha commentato. "Questa casa non era solo un posto in cui vivere: è dove abbiamo sognato, riso e abbiamo i ricordi familiari più belli", ha aggiunto. Anthony Hopkins, che ha perso la sua villa tra le fiamme, si è concentrato sui veri valori: "Mentre stiamo lottando per riprenderci dalla devastazione causata da questi incendi, è importante ricordare che l'unica cosa che ci portiamo dietro è l'amore che diamo".