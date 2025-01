Los Angeles in fiamme, sciacalli travestiti da vigili del fuoco in azione

10 gennaio 2025 a

a

a

Gli incendi multipli che imperversano a Los Angeles per il quarto giorno consecutivo hanno causato almeno dieci morti, ma il vento che alimenta le fiamme si sta indebolendo. Intere aree della seconda città più grande degli Stati Uniti sono devastate e carbonizzate: più di 10.000 edifici sono stati distrutti dalle fiamme. Lo riporta il servizio antincendio californiano. Oltre alla furia del fuoco, le autorità devono affrontare anche gli sciacalli che stanno approfittando della confusione. I saccheggiatori, con finte uniformi dei vigili del fuoco e delle società di servizi pubblici, si stanno introducendo in ciò che resta delle case tanto che alcuni residenti sono stati costretti ad assumere sicurezza privata per la sorveglianza.

“Contenimento pari a zero”. Incendi indomabili a Los Angeles e sono almeno 5 i morti

Lo sceriffo della contea di Los Angeles, Robert Luna, ha dichiarato un coprifuoco notturno per scoraggiare i saccheggi e annunciato che la Guardia Nazionale è stata chiamata a pattugliare le aree colpite. L’allerta meteo durerà fino a oggi e "resta probabile lo sviluppo di incendi significativi", ha avvertito il sindaco di Los Angeles, Karen Bass, che ha parlato di una situazione "senza precedenti". Le raffiche che nei giorni scorsi avevano raggiunto i 160 chilometri all’ora, trascinando braci per chilometri, si sono calmate. Ma il vento non è scomparso e le colline restano estremamente secche: le condizioni rimangono "critiche", secondo le autorità.