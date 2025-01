Los Angeles, gli incendi senza controllo devastano tutto. Almeno 5 i morti

09 gennaio 2025 a

Rimangono senza controllo i vasti incendi che stanno devastando la contea di Los Angeles e hanno provocato finora almeno cinque morti. Numerose aree della città della California appaiono deserte a causa della devastazione provocata dal fuoco e dagli ordini di evacuazione, sotto un cielo coperto da un fumo acre. Venti persone sono state arrestate per aver preso parte ai saccheggi scatenatisi nel caos. Il temporaneo calo del vento ha ridotto la velocità di propagazione delle fiamme e agevolato l’azione degli elicotteri dei vigili del fuoco ma i due maggiori incendi in corso non sono ancora stati arginati. Nonostante l’imponente operazione antincendio messa in campo, giunta al suo terzo giorno, il contenimento dell’incendio che sta interessando quasi 7 mila ettari nell’area di Pacific Palisades è allo «zero per cento», ha riferito Kristin Crowley, capo dei vigili del fuoco della città californiana. «Zero contenimento» anche per il rogo che sta bruciando un’area di oltre 4 mila ettari ad Altadena, ha fatto sapere il capo dei vigili del fuoco della contea, Anthony Marrone.

Judy Chu, la deputata statunitense che rappresenta la regione, ha visitato un centro di evacuazione dove 1.000 sfollati hanno cercato rifugio e ha affermato che Altadena era «semplicemente devastata». «Sono storditi. Non sanno a cosa torneranno una volta che questo incendio sarà domato», ha dichiarato Chu al notiziario locale KTLA. Circa 180.000 persone sono state sottoposte a ordini di evacuazione, dopo che le autorità e i meteorologi hanno avvertito che le condizioni «critiche» di vento e siccità, «sebbene attenuate, non sono finite». «Questa è una tempesta di fuoco senza precedenti e di portata storica», ha detto invece il sindaco di Los Angeles, Karen Bass, che è stata accusata, insieme al governatore californiano Gavin Newson, di essere responsabile del disastro dal presidente eletto, Donald Trump, che li ha bollati di «incompetenza» in un post sulla sua rete sociale Truth.

Il peggio potrebbe non essere ancora passato. Un bollettino del National Weather Service ha evidenziato che è probabile che «si verifichi una significativa crescita degli incendi, sia in corso che nuovi» per tutto giovedì e venerdì. La situazione sta però migliorando a Hollywood, dove sono stati revocati gli ordini di evacuazione. La rapida espansione delle fiamme ha raso al suolo più di 2.000 edifici, tra cui molte ville di lusso appartenenti a star del cinema. Raffiche di vento a 160 chilometri orari hanno propagato l’incendio nell’elegante quartiere di Pacific Palisades a una velocità frenetica. Stessa sorte per le aree suburbane di Altadena. Nelle zone evacuate della città costiera di Santa Monica è stato dichiarato il coprifuoco dal tramonto all’alba per limitare l’azione degli sciacalli. Una simile catastrofe è legata ai due anni eccezionalmente umidi che hanno interessato la California dopo due decenni di siccità. L’inusuale crescita della vegetazione è stata poi seguita da otto mesi con scarse precipitazioni, ricreando le condizioni per il sorgere di roghi che hanno trovato, questa volta, molto più carburante del solito.