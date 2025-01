Auto sulla folla a New Orleans: 10 morti e 30 feriti. Il killer è un ex militare

01 gennaio 2025 a

Erano le 3.15 (le 10.15 in Italia) e nei pressi dell'incrocio tra Bourbon Street e Iberville Street, quartiere francese della città statunitense di New Orleans noto per la movida, non si era ancora diradata la folla in festa per l'arrivo del nuovo anno. È in quel momento che un pick-up bianco ha superato le barriere che avrebbero dovuto impedire l'accesso alla zona alle auto e si è lanciato a tutta velocità sui passanti. L'uomo alla guida ha sparato anche con una pistola, mentre falciava le persone che trovava sul suo passaggio. Poi è sceso brandendo un fucile d'assalto e ha aperto il fuoco contro gli agenti intervenuti sul posto. A loro volta i poliziotti hanno esploso alcuni colpi contro l'aggressore. Nello scontro a fuoco due agenti sono rimasti feriti in maniera non grave mentre il killer è stato ucciso. La pistola e il fucile che ha utilizzato sono stati poi rinvenuti sul luogo dell'incidente.

Il gesto dell'uomo, definito dalle autorità "completamente intenzionale", ha causato la morte di 10 persone, mentre altre 30 sono rimaste ferite. "Era determinato a fare una carneficina", ha riferito la polizia che ora sta indagando sul movente. La sindaca della città LaToya Cantrell ha da subito definito l'accaduto come un "attacco terroristico". Definizione su cui l'Fbi ha tentennato prima di confermare l'apertura delle indagini con l'ipotesi di un "atto di terrorismo". Nell'area attorno a Bourbon Street la polizia ha anche rinvenuto ordigni esplosivi artigianali apparentemente funzionanti. La via è dotata dal 2017 di barriere per prevenire gli attacchi dei veicoli ma è attualmente nel pieno di un importante progetto di rimozione e sostituzione dei dispositivi. L'occasione ideale per l'aggressore la cui identità è stata confermata dall'Fbi. Si tratta del 42enne cittadino statunitense Shamsud Din Jabbar. Sul veicolo usato per l'attacco, noleggiato, gli investigatori hanno trovato una bandiera dell'Isis. Ora si dovrà accertare se il proprietario del pick-up, originario del Texas, sia complice di Din Jabbar o meno.

"Non c'è giustificazione per la violenza di alcun tipo e non tollereremo alcun attacco alle comunità del nostro Paese", ha affermato il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, mentre il suo successore designato si è soffermato, prima che uscissero informazioni verificate in merito, sul presunto legame tra l'attacco e l'immigrazione irregolare. "Quando ho detto che i criminali che arrivano sono di gran lunga peggiori di quelli che abbiamo nel nostro Paese, questa affermazione è stata costantemente smentita dai Democratici e dai Fake News Media, ma si è rivelata vera", ha scritto Donald Trump sul social Truth.

Intanto tre uomini e una donna sarebbero stati ripresi da videocamere di sorveglianza mentre piazzavano uno degli ordigni esplosivi improvvisati scoperti nel quartiere francese di New Orleans, analoghi a quelli ritrovati nel pick-up dell’autore della strage. È quanto riportano alcuni media Usa, citando il bollettino di intelligence della polizia della Louisiana.