Attentato a New Orleans, il killer era un veterano dell'esercito

01 gennaio 2025 a

a

a

Il sospettato del mortale attacco di New Orleans era un veterano dell’esercito. Lo ha confermato l’FBI in una conferenza stampa, come riporta la Cnn. «Riteniamo che sia stato congedato con onore», ha affermato Alethea Duncan, agente speciale assistente dell’FBI responsabile, spiegando che a questo proposito si sta «cercando di raccogliere tutte queste informazioni».

Spaventoso tamponamento a catena: 158 veicoli coinvolti

Armi e «potenziali ordigni esplosivi improvvisati» sono stati trovati nel pick-up usato per l’aggressione a New Orleans. Ma altri ordigni sono stati rinvenuti nel quartiere francese della città e disinnescati. Lo ha riferito l’Fbi durante una conferenza stampa. Secondo quanto riferito alla Cnn, l’Fbi sta lavorando per stabilire se qualcuno abbia collaborato con il sospettato dell’attacco di New Orleans per collocare i possibili ordigni esplosivi improvvisati rinvenuti nel Quartiere Francese, nei pressi del luogo in cui è avvenuto l’incidente. Gli investigatori non credono che il sospettato fosse «l’unico responsabile». L’Fbi ha anche detto che gli artificieri stanno lavorando per vedere se qualcuno degli ordigni trovati nel Quartiere Francese è ancora funzionante e per disinnescarli. «Al momento, due ordigni sono stati trovati e resi sicuri», ha detto Alethea Duncan.