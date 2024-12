Israele, ex Mossad svelano il piano dei cercapersone: "Come il Truman show"

23 dicembre 2024 a

Due alti agenti dei servizi segreti israeliani, da poco in pensione, hanno condiviso nuovi dettagli sull’operazione, in corso da anni, che tre mesi fa ha preso di mira i militanti di Hezbollah in Libano e in Siria utilizzando cercapersone e walkie talkie esplosivi. Gli agenti hanno parlato con il programma della CBS ’60 Minutes’ in un segmento andato in onda domenica sera. Indossavano maschere e parlavano con voci alterate per nascondere la loro identità. Un agente ha detto che l’operazione è iniziata 10 anni fa utilizzando walkie-talkie carichi di esplosivi nascosti, che Hezbollah non si rendeva conto di acquistare da Israele, il suo nemico. I walkie-talkie sono stati fatti esplodere solo a settembre, un giorno dopo l’attivazione di cercapersone con trappole esplosive. «Abbiamo creato un mondo finto», ha detto l’ufficiale, che si fa chiamare ’Michael’.

La fase due del piano, che prevedeva l’uso di cercapersone con trappole esplosive, è stata avviata nel 2022, dopo che l’agenzia di intelligence israeliana Mossad ha appreso che Hezbollah aveva acquistato cercapersone da un’azienda di Taiwan, ha detto il secondo ufficiale. I cercapersone dovevano essere leggermente più grandi per ospitare gli esplosivi nascosti all’interno. Sono stati testati più volte su manichini per trovare la giusta quantità di esplosivo che avrebbe ferito solo il combattente Hezbollah e non chiunque altro nelle immediate vicinanze.

Il Mossad ha anche testato numerose suonerie per trovarne una che suonasse in maniera incalzante tale da indurre qualcuno a tirare fuori il cercapersone dalla tasca. Il secondo agente, che si fa chiamare ’Gabriel’, ha detto che ci sono volute due settimane per convincere Hezbollah a passare al cercapersone più pesante, in parte utilizzando falsi annunci su YouTube che promuovevano i dispositivi come resistenti alla polvere, impermeabili, con una lunga durata della batteria e altro ancora. Ha descritto l’uso di società di comodo, tra cui una con sede in Ungheria, per ingannare l’azienda taiwanese Gold Apollo e indurla a collaborare inconsapevolmente con il

Mossad. Anche Hezbollah non era consapevole di lavorare con Israele. Gabriel ha paragonato lo stratagemma al film del 1998, ’The Truman Show’ su un uomo che non si rende conto di vivere in un mondo falso e che la sua famiglia e i suoi amici sono attori pagati per mantenere l’illusione. «Quando comprano da noi, non hanno la minima idea di comprare dal Mossad», ha detto Gabriel, «Facciamo come in ’Truman Show’, tutto è controllato da noi dietro le quinte». A settembre, i militanti di Hezbollah avevano 5.000 cercapersone in tasca.

Israele ha scatenato l’attacco il 17 settembre, quando i cercapersone in tutto il Libano hanno iniziato a suonare. I dispositivi sarebbero esplosi anche se la persona non avesse premuto i pulsanti per leggere il messaggio criptato in arrivo. Il giorno successivo, il Mossad ha attivato i walkie-talkie, alcuni dei quali sono esplosi durante i funerali di alcune delle circa 30 persone uccise negli attacchi con i cercapersone. Gabriel ha detto che l’obiettivo era più quello di inviare un messaggio che di uccidere effettivamente i combattenti di Hezbollah. «Se è morto, è morto. Ma se è ferito, bisogna portarlo in ospedale, prendersi cura di lui. Bisogna investire soldi e sforzi», ha detto. E quelle persone senza mani e senza occhi sono la prova vivente, che camminano in Libano, di «non mettersi contro di noi. Sono la prova vivente della nostra superiorità in tutto il Medio Oriente». Nei giorni successivi all’attacco, l’aviazione israeliana ha colpito obiettivi in tutto il Libano, uccidendo migliaia di persone. Il leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah, è stato assassinato quando Israele ha sganciato bombe sul suo bunker.

L’agente che si fa chiamare ’Michael’ ha detto che il giorno dopo l’esplosione dei cercapersone, la gente in Libano aveva paura di accendere i condizionatori d’aria per paura che esplodessero anch’essi. «La paura è reale», ha affermato. Alla domanda se questo fosse intenzionale, ha risposto: «Vogliamo che si sentano vulnerabili, e lo sono. Non possiamo usare di nuovo i cercapersone perché l’abbiamo già fatto. Siamo già passati alla fase successiva. E loro dovranno continuare a cercare di indovinare quale sarà la prossima».