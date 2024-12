Yemen, lanciato un missile balistico su Tel Aviv. E gli Houthi rivendicano

21 dicembre 2024 a

a

a

Il conflitto in Medio Oriente torna a infiammarsi. L’esercito israeliano ha dichiarato che un missile lanciato dallo Yemen ha colpito la zona sud di Tel Aviv, aggiungendo che i tentativi di intercettarlo sono falliti poco dopo il suono delle sirene nel centro di Israele. Il missile è caduto in un parco giochi tra edifici residenziali e almeno venti persone hanno riportato ferite lievi a causa dei frammenti di vetro rotti negli edifici vicini. L'attacco, possibile grazie al "missile balistico ipersonico" denominato "Palestina 2", ha centrato "l'area occupata di Giaffa" ed è stato rivendicato dagli Houthi.

“Primo caso grave di aviaria”. Allarme rosso negli Usa: divampa la preoccupazione

"Il missile ha colpito il suo obiettivo con precisione e le difese e i sistemi di intercettazione non sono riusciti a intercettarlo", ha affermato il portavoce del gruppo armato dello Yeme Yahya Saree in un discorso televisivo, aggiungendo che il colpo è stato una risposta ai "massacri contro i nostri fratelli a Gaza", nonché all’aggressione israeliana contro il loro Paese. Il Wolfson Medical Center, intanto, ha riferito che le venti persone colpite (tra cui bambini) sono in cura. "Il fallimento di tutti i sistemi di difesa israeliani significa che il cuore del nemico sionista non è più al sicuro", ha scritto su X Hezam al-Asad, esponente dell’ufficio politico dei ribelli.