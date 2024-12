Rula Jebreal, i messaggi che hanno fatto implodere Bella Chat: "Ci ha insultati tutti"

22 dicembre 2024 a

La sinistra esplode anche su WhatsApp. Il tentativo di creare un gruppone (qualcuno sperava anche un partito) di politici, pensatori, artisti, vip e tanti giornalisti sotto il nome di Bella Chat è naufragato dopo qualche mese, con lo stresso fondatore e promotore principale dell'operazione, la firma di Repubblica Massimo Giannini, che ha lasciato la community: "Amiche ed amici, con grande dispiacere e rammarico, vi informo che dopo quest’ultimo messaggio lascio questa chat. L’idea che l’aveva fatta nascere era un’altra, ma constato che nel tempo si è irrimediabilmente perduta, sicuramente anche per responsabilità di chi l’aveva lanciata. Per quanto mi riguarda, mi fermo qui". Ma qual è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso dell'intellighenzia di sinistra che raccoglieva nomi come Carlo De Benedetti, Romano Prodi, Massimo D’Alema, Giuseppe Sala, Stefano Bonaccini, Pierluigi Bersani, Fausto Bertinotti, Walter Veltroni, Elsa Fornero, Sigfrido Ranucci, Corrado Formigli, Concita De Gregorio, Bianca Berlinguer e via dicendo? Ebbene, alla base dell'implosione ci sarebbe una serie di messaggi di Rula Jebreal.

La giornalista palestinese con cittadinanza israeliana e naturalizzata italiana ha iniziato a tambureggiare in chat sulle vicende drammatiche del Medio Oriente, riporta il Corriere della sera. Non è l'unica. Se il giornalista di La7 David Parenzo aveva criticato in chat le "teste di Gaza", Jebreal ha ribattuto con foto di bambini palestinesi uccisi e accusando tutti i presenti di complicità col genocidio: "Ecco cosa vi dovrebbe offendere! Provate a misurare la vostra moralità e umanità". "Vergognati!", dice a uno che non ci sta a essere additato come genocida ("Lei ci ha insultati tutti. Basta"), mentre Emanuele Fiano del Pd afferma: "Io sono il presidente di Sinistra per Israele e sono stato accusato di essere 'per il genocidio', accusa infamante". Il botta e risposta tra Jebreal e gli altri prosegue senza che le posizioni si avvicinino, dando così il colpo di grazia a Bella Chat e ai sogni della galassia progressista di fare la rivoluzione su WhatsApp.