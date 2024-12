Iran, si era esibita senza velo: rilasciata su cauzione Parastoo Ahmadi

23 dicembre 2024 a

Un tribunale iraniano ha stabilito il rilascio su cauzione della cantante Parastoo Ahmadi, la giovane che si era esibita senza velo in un concerto su YouTube due settimane fa. Lo riferiscono i media iraniani aggiungendo che anche i membri della band dell’artista sono stati rilasciati. "La cantante Parastoo Ahmadi si è recata oggi al 38esimo tribunale distrettuale della sicurezza morale di Teheran con i suoi avvocati. Le accuse le sono state spiegate ed è stata rilasciata su cauzione" per il corrispettivo di 38.500 dollari, ha scritto il quotidiano Ham Mihan. Il giornale ha aggiunto che "le accuse sono state formulate anche ai musicisti del concerto virtuale" e sono stati tutti liberati su cauzione di circa 25.500 dollari ciascuno.

Arrestata Parastoo Ahmadi: si era esibita senza velo e con le spalle scoperte

Il concerto, tenutosi l’11 dicembre senza pubblico presente, è stato girato in Iran con Ahmadi e la sua band di supporto. La cantante non indossava il velo ed era a spalle scoperte in un lungo e svolazzante abito nero. Ha trasmesso in streaming il concerto sul suo canale YouTube. Successivamente, il sito web di notizie Mizan Online della magistratura aveva riportato dell'avvio di un "caso legale" contro la cantante e lo staff di produzione per aver eseguito "musica senza osservare gli standard legali e religiosi". In base alle regole imposte dopo la rivoluzione islamica del 1979, le donne devono coprire i capelli e il collo e indossare abiti larghi in pubblico. Non è inoltre consentito loro di cantare da sole in pubblico. Tuttavia, un numero crescente di donne si present in pubblico senza hijab, soprattutto da quando sono scoppiate le proteste in seguito alla morte di Mahsa Amini in custodia nel settembre 2022.