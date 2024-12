Iran, liberata la cantante arrestata perché non indossava il velo

15 dicembre 2024 a

È stata rilasciata la cantante iraniana Parastoo Ahmadi, il cui arresto era stato denunciato in relazione al video di un’esibizione senza il velo e con un vestito scollato. Secondo l’avvocato della cantante, Milad Panahipur, Ahmadi è stata liberata insieme agli altri due componenti della sua band e - ha detto al giornale Shargh - per ora non sono state formalizzate accuse nei loro confronti.

Arrestata Parastoo Ahmadi: si era esibita senza velo e con le spalle scoperte

Silenzio delle autorità iraniane sul caso. La Polizia di Mazandaran ha solo confermato che era stata convocata per essere ascoltata in relazione a un «video fuori dall’ordinario» e che - ha riportato l’agenzia Tasnim - aveva poi «lasciato gli uffici di Polizia accompagnata dalla famiglia».