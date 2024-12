Iran, arrestata Parastoo Ahmadi: si era esibita senza velo e con le spalle scoperte

15 dicembre 2024 a

Parastoo Ahmadi, la cantante che ha sfidato la Repubblica islamica con il video di un concerto virtuale in cui appare senza velo e di fronte a un pubblico (atti proibiti dalle norme stabilire nel Paese dalla rivoluzione del 1979), è stata arrestata dalle autorità iraniane. "Da quasi mezzogiorno di oggi, non avevamo informazioni sulla mia cliente, la signora Parastoo Ahmadi, e purtroppo abbiamo saputo che è stata arrestata nella provincia di Mazandaran", ha riferito ieri l’avvocato della cantante, Milad Panahipour, in una dichiarazione al portale di notizie Emtedad. L’avvocato ha detto che le accuse contro la cantante e il suo luogo di detenzione sono sconosciuti, così come chi l’ha arrestata.

"Seguiremo la questione attraverso le autorità legali", ha affermato il difensore. La giovane artista ha pubblicato l’11 dicembre un video di 27 minuti su Youtube di un "ipotetico concerto", in cui si esibisce con un lungo abito nero, le spalle scoperte e senza velo e canta diverse canzoni accompagnata da quattro musicisti. In questo modo, Ahmadi ha sfidato il rigoroso codice di abbigliamento e il divieto di cantare per le donne in pubblico. L’avvocato ha detto di avere saputo che, oltre alla cantante, due degli strumentisti Ehsan Biraqdar e Sohail Faqih Nasiri sono stati arrestati nel loro istituto musicale a Teheran.