Medioriente, l'annuncio di Meloni: "La caduta di Assad è opportunità di pace"

«Anche il Medioriente merita una prospettiva nuova di uscita da questa crisi permanente. La tregua in Libano e la caduta del regime di Assad in Siria sono opportunità su cui dobbiamo lavorare, insieme ai nostri partner, per raggiungere una pace giusta e sostenibile in tutta la regione». Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un videomessaggio agli Stati Generali della Diplomazia in corso alla Farnesina.

«L’Italia continuerà a essere in prima linea per chiedere un immediato cessate il fuoco nella Striscia di Gaza, il rilascio degli ostaggi israeliani e per porre le basi per una soluzione politica duratura, possibile soltanto attraverso una soluzione a due Stati, che garantisca a israeliani e palestinesi sicurezza e mutuo riconoscimento», ha aggiunto.