Meloni ad Atreju: "Deludere la sinistra il nostro sport preferito". E ringrazia Arianna

15 dicembre 2024 a

a

a

Accolta dall'applauso del pubblico, Giorgia Meloni è salita sul palco di Atreju per chiudere la kermesse di Fratelli d'Italia con un lungo discorso. Felice dell' "entusiasmo contagioso" dei presenti e soddisfatta di come l' "impeccabile" festa di partito sia stata organizzata, la premier ha fatto un passo indietro nel tempo: "Grazie di essere qui come da 26 anni a questa parte, un tempo lungo ma per la politica è un’era geologica. Atreju era la sfida di una generazione che spendeva tutta se stessa nel tentativo di superare i pregiudizi, i cancelli sbarrati dai custodi del palazzo, voleva raccontare il futuro che aveva per l’Italia", ha detto, passando poi a ringraziare la sorella Arianna e a inchiodare tutti coloro che hanno parlato di presunti favoritismi: "Grazie ad Arianna, che in questa sua foga di dover piazzare amici e parenti e gente che non conosce ha trovato il tempo per organizzare Atreju...".

Milei sul palco di Atreju: "Combattere la sinistra come una falange romana"

Meloni si è rivolta anche ai giovani di Fratelli d'Italia: "Nessuna gogna costruita sul singolo spiata del buco della serratura, nessuna gogna costruita per colpire me vi toglie quello che siete. Siate orgogliosi di quello che siete, siete la parte migliore della vostra generazione", ha scandito. La stabilità del centrodestra, che pur sposando sensibilità differenti rimane salda, "è il segnale della discontinuità con il passato" nel mondo della politica, e garantisce "quella autorevolezza senza la quale non è possibile produrre benessere. Ciascuno nel centrodestra è consapevole della propria responsabilità. Onoreremo fino all’ultimo giorno il compito che ci è stato dato. Arriveremo compatti fino alla fine della legislatura e oltre", ha continuato Meloni.

Video su questo argomento Quel "nulla" che Schlein conosce bene. Cerno: "Atreju? Nel Pd solo accuse" | VIDEO

Non è mancata una stoccata alla sinistra: "Chi spera che qualcuno di noi metta il proprio destino prima del destino della nazione rimarrà deluso. Deludere la sinistra è il nostro sport preferito. Noi siamo per l’Italia", ha affermato la leader di Fratelli d'Italia. "Stiamo compiendo un cammino splendido insieme in questi anni" con gli alleati del centrodestra "e sono certa che condurremmo insieme per molti anni a venire. La stabilità di questo governo che è data dalla compattezza della sua maggioranza è il più grande elemento di discontinuità con il passato della politica italiane e il più grande elemento di forza dell’Italia nel quadro attuale", ha chiosato la premier.