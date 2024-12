Meloni, al Pd non va giù vedere la premier in tv: “Verificheremo minutaggio diretta Rai”

Leonardo Ventura 16 dicembre 2024 a

Mancava da un po’ la polemica su Telemeloni, l’arrembaggio della destra alla tv pubblica con conseguente fuga dei conduttori e giornalisti verso altri lidi e altri compensi (regolarmente più alti). E così il Partito democratico ha deciso di tornare alla carica. Stavolta il pretesto è la diretta Rai del discorso di Giorgia Meloni ad Atreju. La compagine dem ha annunciato di voler verificare il minutaggio della diretta Rai. «Telemeloni colpisce ancora. La Rai ha trasmesso l’intervento della premier Meloni dal palco di Atreju, l’evento politico di Fratelli d’Italia. Quel partito di cui la premier è leader, ha organizzato un evento di parte, non un’iniziativa istituzionale di rilevanza nazionale. Verificheremo se i minutaggi concessi alla Meloni sono gli stessi messi a disposizione per i leader delle altre forze politiche e se ad altri esponenti di partito è data la facoltà di andare in diretta nazionale, da un palco, durante una kermesse di partito. Se la diretta va bene per la Meloni ci aspettiamo che allora vada bene anche per altri leader e con le stesse modalità» hanno affermato in una nota i parlamentari democratici nella commissione di Vigilanza Rai.

La confusione nasce dalla forte presenza della Meloni nei media, sia tradizionali che digitali. La sua figura, da quando è diventata presidente del Consiglio, ha acquisito un'importanza tale da dominare frequentemente i palinsesti televisivi. Ma da qui a parlare di un "canale Meloni" ce ne passa.