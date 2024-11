Trump, è iniziata la Musk-crazia? Il post che cambia la politica americana

10 novembre 2024 a

Con il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca siamo alla Musk-crazia? L'account del proprietario di X Elon Musk, l'uomo più vicino in questo momento al presidente eletto, ha lanciato un sondaggio per chiedere ai follower chi preferirebbero come prossimo leader repubblicano del Senato. L'anziano Mitch McConnell esce di scena e il posto se lo contendono tre senatori: John Thune (South Dakota), John Cornyn (Texas) e Rick Scott (Florida). Sono questi i tre nomi nel sondaggio di Musk che sembra qualcosa di più di un'iniziativa per capire che aria tira sui social.

"Un sondaggio che scavalca anche gli equilibri del GOP oppure è una strategia concordata con il neo presidente - commenta Domenico Giordano, spin doctor di Arcadia - Comunque sia, apre un fronte tutto nuovo, da non sottovalutare o derubricare come una innocua provocazione, come tante in passato, di Elon Musk".

Who should be Senate Majority Leader? — Elon Musk (@elonmusk) November 10, 2024

Insomma, nelle ultime settimane molti commentatori hanno sottolineato come il partito repubblicano sia ormai a immagine a somiglianza di Maga, il movimento di Trump (Make America great again). La Musk-crazia è un ulteriore passo verso un rapporto diretto con gli elettori.