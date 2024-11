Usa, “numeri senza precedenti”. Musk e quella valanga di voti degli Amish per Trump

10 novembre 2024 a

a

a

Nelle elezioni del 2024, Donald Trump ha guadagnato i voti di donne, uomini, neri, giovani elettori e ispanici rispetto al 2020. E gli Amish. Secondo il New York Post, gli elettori Amish si sono registrati per votare con “numeri senza precedenti” nello stato chiave della Pennsylvania. Il maggiore interesse della comunità religiosa per la politica deriva da un'incursione federale in una fattoria locale di latte crudo a Bird in Hand, in Pennsylvania, lo scorso gennaio. “Il Dipartimento dell'Agricoltura della Pennsylvania ha preso d'assalto la fattoria di Amos Miller il 4 gennaio dopo le segnalazioni di malattie nei bambini legate ai prodotti lattiero-caseari crudi acquistati lì, secondo il media locale Lancaster Farming”, si legge nel rapporto. Questo è stato l'impulso che li ha spinti a dire: “Dobbiamo partecipare al voto”.

"Centinaia di migliaia di espulsi". Trump ha già pronto il giro di vite contro i clandestini

In particolare è stato l'attivista conservatore Scott Presler a trascorrere settimane per raggiungere la comunità Amish della Pennsylvania. “Ha sfruttato l’esempio dell’incursione nella fattoria come modello di eccesso di potere da parte del governo”, ha riportato l'Express Tribune. La narrativa ha avuto una forte risonanza tra gli elettori Amish, con Presler che ha incoraggiato tutti a sostenere Trump per proteggere le loro pratiche agricole, le loro libertà religiose e il loro stile di vita tradizionale.

Resa dei conti tra dem dopo il ko di Harris. Pelosi spara a zero su Biden: colpa tua

Elon Musk, emerso come uno dei più influenti sostenitori di Trump durante gli ultimi mesi della campagna elettorale per le elezioni Usa, ha anche svelato che raggiungere gli elettori Amish è stato fondamentale per la strategia di Trump in Pennsylvania. “Abbiamo prestato molta attenzione alla comunità Amish”, ha detto Musk a Tucker Carlson. “C'è stata una prevaricazione del governo nei confronti degli agricoltori Amish. Erano arrabbiati e ci siamo assicurati che andassero a votare”, le parole del patron di Tesla, che si è speso in prima persona per organizzare dei furgoni per far andare gli Amish a votare. E la Pennsylvania è stata decisiva per il successo di Trump. Anche grazie agli Amish.