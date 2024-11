Ue, Glucksmann contro Fitto: "Non può essere vicepresidente"

07 novembre 2024 a

Raphael Glucksmann attacca Raffaele Fitto. L'eurodeputato francese dell'S&D ritiene che a Fitto non debba andare la vicepresidenza della Commissione Ue perché Ecr non ha sostenuto l'elezione di Von Der Leyen. E il sistema di alleanze non è cambiato. Naturalmente

Naturalmente il centrodestra fa muro contro le dichiarazioni di Glucksmann. "Simul stabunt, simul cadent". Così Fulvio Martusciello, capodelegazione di Forza Italia al Parlamento Europeo, replica all’eurodeputato francese dell’S&D Raphaël Glucksmann, che ha dichiarato l’opposizione del suo gruppo alla vicepresidenza esecutiva di Raffaele Fitto (Fdi, gruppo Ecr). Già lunedì scorso, Glucksmann aveva dichiarato via social: «Per noi è chiaro: nessuna vicepresidenza all’estrema destra italiana». «Glucksmann e i suoi - aggiunge Martusciello - continuano a minacciare Fitto con una pistola scarica, dimenticando che l’audizione di Teresa Ribera (vicepresidente esecutiva spagnola, socialista, ndr) è fissata dopo quella di Fitto. È evidente che i Socialisti stanno giocando una partita pericolosa, fatta di attacchi privi di reale fondamento. Ogni tentativo di delegittimazione cadrà nel vuoto e non ci faremo intimidire da pressioni politiche sterili». Martusciello invita poi Glucksmann e i Socialisti a concentrarsi sulle vere priorità dell’Europa. «Le sfide comuni richiedono responsabilità e coesione, non minacce vuote», conclude.