Weber schiera il Ppe con Tajani: «Lui è il volto europeista dell'Italia»

«L’Italia è un Paese chiaramente orientato al centrodestra. C’è una tradizione cristiano-democratica. E i primi anni sotto la guida di Antonio Tajani ci hanno dato ragione, penso che siamo sulla strada giusta. Vinciamo. Per me, inoltre, Tajani è la faccia chiara dell’Italia europeista e atlantista nel governo di questo Paese». Con queste parole Manfred Weber, presidente del Ppe, chiarisce quanto i Popolari europei, prima forza politica in Europa, facciano affidamento sul vicepremier italiano e segretario di Forza Italia. Soprattutto in questa fase in cui Ursula von der Leyen ha indicato la squadra dei commissari e l’Italia ha come suo rappresentante Raffaele Fitto.

«Non tutti nel governo italiano sono stati sempre chiari su questo allo stesso modo, ma Antonio Tajani sì. Ecco perché oggi è la persona in grado di difendere gli interessi italiani in Europa, anche grazie all’appoggio del Ppe, la famiglia politica più grande in Europa», aggiunge Weber, intervistato dall’Agi a Napoli, durante gli Study Days, il presidente del Ppe Manfred Weber. Anche Roberta Metsola, presidente del parlamento europeo, interviene su X: «Ottimo incontro con il vice primo Ministro e Ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani a Napoli oggi, in cui abbiamo discusso del ruolo sempre più significativo della diplomazia parlamentare nel trovare soluzioni e modi per affrontare le nuove realtà geopolitiche».