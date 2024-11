Donald Trump presidente vola sui social: tutti i dati delle interazioni

06 novembre 2024 a

a

a

Grande successo per Donald Trump. E non solo in termini di voti. Il grafico, elaborato da Arcadia, mostra un netto incremento di nuovi follower sugli account social del nuovo presidente degli Stati Uniti. La percezione prima e la conferma della vittoria poi hanno regalato al 47esimo presidente Usa sostegno e approvazione. Il sentiment post elettorale nei confronti della parola chiave Donald Trump è cresciuto in queste ore di ben 10 punti percentuali: sono infatti 2,3 milioni le menzioni.

Ottimi risultati anche sul fronte delle interazioni: nel periodo dal 5 al 6 novembre, quelle generate dalla parola chiave Donald Trump solo negli Stati Uniti sono state quasi 17 milioni, con un mood positivo del 42.6%. A crescere con maggior intensità sono stati i seguaci di Instagram, di X e di TikTok. Piattaforme, le ultime due, che hanno generato più audience per entrambi i candidati. D'altronde i social lo anticipavano già ieri. Secondo un'analisi di Social Data, infatti, il candidato repubblicano otteneva risultati doppi rispetto alla sua rivale già prima della lunga notte elettorale.