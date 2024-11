Trump, onda repubblicana al Congresso: preso il Senato, avanti alla Camera

06 novembre 2024 a

a

a

Donald Trump è aritmeticamente il 47esimo presidente degli Stati Uniti. Ap, Fox News e la Cnn hanno assegnato a Trump la vittoria in Pennsylvania, lo Stato chiave di queste elezioni con i suoi 19 grandi elettori. Ma al conto finale s’è aggiunta infine la vittoria in Wisconsin, consentendogli di raggiungere e superare i 270 grandi elettorali necessari per aggiudicarsi la Casa Bianca. Lo scrutinio continuerà solo per i numeri. Per la seconda volta nella storia statunitense un ex presidente è stato eletto a un secondo mandato non consecutivo al primo. Era successo soltanto nell’Ottocento con Grover Cleveland. Per la seconda volta su due nella storia statunitense una candidata donna è stata sconfitta, entrambe le volte da Trump.

Video su questo argomento Trump: "È l'età dell'oro dell'America, la renderemo grande di nuovo"

Trump era già salito sul palco a Palm Beach per pronunciare il suo primo discorso da nuovo Presidente degli Stati Uniti: "Guardate cosa sta succedendo, è incredibile. È molto chiaro che abbiamo vinto. Voglio ringraziare il popolo americano, sarò il vostro 47esimo Presidente degli Stati Uniti. Lotterò per voi ogni giorno, non mi fermerò finché non faremo degli Usa il posto che vogliamo e meritiamo. Questa sarà un’era magica per l’America". "Ora abbiamo nuovi senatori e forse sembra che assumeremo il controllo anche della Camera dei rappresentanti", ha detto il tycoon.

"Italia e Usa nazioni sorelle". Il messaggio di Meloni a Trump presidente

I democratici rischiano il cappotto. I repubblicani hanno conquistato la maggioranza in Senato, mentre il controllo della Camera viene considerato ’too close to call’. Tuttavia la Cnn fa sapere che, secondo le previsioni del network, i repubblicani hanno l'opportunità di rafforzare la presidenza di Trump: "Nonostante diverse elezioni debbano ancora essere dichiarate, i repubblicani hanno ora 52 seggi alla Camera e assumeranno il controllo sotto la guida di un leader repubblicano ancora da scegliere quando il nuovo Congresso si riunirà a gennaio". Per avere i risultati definitivi per tutti seggi potrebbero volerci giorni.