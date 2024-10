Argentina, fermata una coppia di italiani con una bimba nata da maternità surrogata

30 ottobre 2024 a

Una coppia di italiani è stata fermata dalle autorità argentine all'aeroporto di Buenos Aires perché stavano rientrando in Italia con una bambina di 15 giorni nata da maternità surrogata. A lanciare la notizia è il quotidiano argentino "La Nacion", precisando che i due uomini viaggiavano con la donna, ugualmente interessata dall'ordinanza, che ha portorito la piccola. I quattro erano a bordo di un volo Air France diretto a Parigi, dove avrebbero fatto scalo in direzione del nostro Paese. Il fermo è avvenuto sulla base di un ordine federale che ha imposto ai soggetti di non lasciare l’Argentina.

È successo venerdì scorso. Il fermo è scattato pochi minuti prima della mezzanotte, quando era fissata la partenza del volo verso Parigi. Stando a quanto riportato da "La Nacion", i due uomini avrebbero ammesso di aver fatto ricorso all’utero in affitto con una donna originaria della città di Rosario e che la bambina, nata lo scorso 10 ottobre presso la Clínica y Maternidad Suizo Argentina, sarebbe poi stata cresciuta in Italia.